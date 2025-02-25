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Братчанин отсудил у работодателя 1 млн рублей за травмы на производстве

Жителю Братска удалось отсудить компенсацию морального вреда за травмы, которые он получил на производстве. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, что в 2023 году мужчина работал оператором станка деревообрабатывающего предприятия. В связи с нарушениями при производстве работ, допущенными работодателем, были получены травмы руки. С учетом тяжести, причиненного вреда здоровью ему была установлена 3 группа инвалидности, дальше трудиться мужчина не смог по состоянию здоровья.

Физические и нравственные страдания работнику не были добровольно компенсированы, потому пришлось обращаться в суд при поддержке прокуратуры. По итогам заседания было решено, что работодатель заплатит пострадавшему 1 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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