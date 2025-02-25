Хоккейный матч со звездами мирового спорта пройдет в Ангарске вместо Байкала

Хоккейный матч с участием звезд мирового спорта, а также членов Общероссийской организации «Офицеры России» состоится 1 марта в Ангарске, а не на Байкале, как это было в предыдущие годы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В этом году из-за сложной ледовой обстановки принято решение провести традиционную спортивную встречу не на льду озера Байкал, как в предыдущие годы, а во Дворце спорта «Ермак» в Ангарске.

«Совместно сформирована программа пребывания гостей в Иркутской области. Она включает проведение мастер-классов для юных хоккеистов в Иркутске и Ангарске, уроков мужества в образовательных учреждениях, встреч со студентами Государственного училища олимпийского резерва и активной молодежью, посещение учреждений образования и культуры. Два дня делегации будут работать в Иркутске и один день – в Ангарске», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Для участия в матче приедут также Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев. Он начнется в 17:00. Билеты на событие распространялись бесплатно.

Все мероприятия будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.