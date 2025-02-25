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Продажи новых электромобилей упали более чем вдвое в январе

В начале 2025 года продано лишь 652 таких автомобиля. Согласно данным агентства «Автостат».

В январе 2025 года продажи новых электромобилей в России упали на 56%, составив всего 652 единицы против 1485 годом ранее. Доля электрокаров снизилась до 0,6% рынка (против 1,9% в январе 2024).

Лидер продаж – китайский Zeekr (283 машины), далее идут «Москвич» (60 шт.) и Evolute (40 шт.). В топ-5 также вошли ORA (37 шт.) и BYD (36 шт.).

Наиболее популярный электромобиль – Zeekr 001 (156 единиц), за ним следуют «Москвич 3» (60 шт.), Zeekr 009 (44 шт.), Zeekr 7X (41 шт.) и ORA 03 (28 шт.).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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