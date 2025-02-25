Трамп: Переговоры с Россией по Украине идут успешно

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине и вопросам экономического сотрудничества, сообщает Интерфакс.

«В то же время я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией», - написал американский лидер в соцсети Truth Social.