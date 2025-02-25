Клиенты ВТБ увеличили спрос на ОМС на 20%

По итогам 2024 года объем портфеля обезличенных металлических счетов (ОМС) в ВТБ увеличился почти на 20%. В прошлом году клиенты заключили более 190 тысяч сделок по покупке драгоценных металлов, что сказалось на общем портфеле. За 2024 год объем драгоценных металлов на ОМС увеличился на 6 тонн.

Всего в ВТБ открыто 76 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранится более 41 тонны драгоценных металлов. В 2024 году средний «чек» ОМС в сегменте массовой розницы составил 180 грамм.

«Обезличенный металлический счет – это простой способ начать формировать свой инвестиционный портфель. Высокий спрос на драгоценные металлы объясняется ростом курса. Например, за 2024 год золото в рублях подорожало более, чем на 40%. Этот металл является хорошей альтернативной инвестицией, которая позволяет в периоды мировой геополитической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать свои накопления. Серебро также выросло с 2023 года в рублях почти в 2 раза, платина – на 30%», – прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

Золото остается одним из наиболее прибыльных активов: по данным Центробанка России, за 2024 год доходность по нему составила 43%, за 2023 год – 46%. Объем золота на металлических счетах в ВТБ увеличился более чем на 760 кг.

ВТБ входит в ТОП-3 по котировке покупки драгоценного металла – спред 3,7%*. Приобрести драгметалл на обезличенный металлический счет в ВТБ возможно по выгодному курсу с низким спредом, а также за иностранную валюту. Покупка металла не облагается НДС. Минимальный объем покупки золота – от 0,1 грамма. Использование металлических счетов также позволяет избежать дополнительных затрат на его хранение. Открывать счета и проводить операции по ОМС можно в ВТБ Онлайн. Для клиентов в банке доступны обезличенные металлические счета, которые можно открыть дистанционно от 0,1 гр.

* По аналитическим данным ВТБ по состоянию на дату публикации