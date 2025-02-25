Иркутские водители о смене авто: мечты и реальность

Большинство водителей Иркутской области предпочли бы обновлять свои автомобили раз в три года (26%), 24% — каждые 4-5 лет, по 19% — раз в два года и ежегодно, и 12% водителей хотели бы менять автомобиль реже, чем раз в 5 лет. Эти данные были получены в результате опроса на автомобильном сайте Дром.

Наибольшее желание ежегодно менять автомобили проявили водители Забайкалья, где каждый четвертый (25%) выбрал этот вариант. В то время как в Московской области, Крыму и Камчатке реже всего хотят покупать новые машины — 20% и 19% соответственно.

В комментариях водители отмечают отсутствие альтернатив для замены автомобилей как по состоянию, так и по стоимости. Один автолюбитель иронично заметил, что пока он копил деньги на новое авто без кредита, его сыновья успели вырасти, закончить институт и жениться. "Не с нашими зарплатами о свежем авто мечтать теперь", — добавил он.

Состояние автомобиля также влияет на желание обновить машину. "Если на новую, то можно и раз в три года приобретать, а если на 'старушке' ездишь, то при покупке подержанного авто, но посвежее, придется вновь поднимать его с колен", — пишут водители. Некоторые автолюбители разработали свою систему замены авто: "В рамках бюджета до миллиона рублей меняю старую машину на менее старую, так и живем".

Опрос проводился с 9 по 21 января 2025 года среди пользователей сайта Дром и в нем приняли участие более 16 тысяч человек.