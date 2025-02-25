Демографический спад в России: естественная убыль населения усиливается

Естественная убыль населения России по итогам 2024 года достигла 596,2 тыс. человек, что на 20,4% больше по сравнению с 2023 годом, когда убыль составила 495,3 тыс. человек. Это первое увеличение показателя с момента пика пандемии коронавируса в 2021 году, когда убыль превысила 1 млн человек, а в 2022 году снизилась до 599,6 тыс.

По данным Росстата, рост естественной убыли обусловлен снижением числа рождений и увеличением смертности. В 2024 году число умерших возросло на 3,3% по сравнению с 2023 годом, достигнув 1,819 млн человек. Количество родившихся детей снизилось на 3,4% до 1,222 млн.

Несмотря на государственные инвестиции в демографические мероприятия, такие как индексация материнского капитала и возможность матерям в декрете работать и получать пособие, число рождений продолжает сокращаться. Демографы отмечают, что потенциал монетарных мер ограничен, особенно на фоне снижения числа женщин в детородном возрасте.

По предварительной оценке Росстата, численность населения России на начало 2025 года снизилась до 146,028 млн человек с 146,151 млн на начало 2024 года. Оценка не учитывает четыре новых региона.