Процесс по выборам мэра начался в Иркутске

В Иркутске стартовал процесс по выборам мэра города. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы столицы Приангарья объявляется не позднее, чем за 50 календарных дней до дня истечения срока его полномочий, сообщает пресс-служба городской Думы.

«В связи с этим комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку рассмотрела соответствующий проект решения и рекомендовала представительному органу власти принять его», – говорится в сообщении.

Согласно проекту, при его утверждении будет определен перечень документов, которые кандидат должен предоставить в конкурсную комиссию с 31 марта 2025 года по 14 апреля. Сам конкурс будет проведен 21-22 апреля. Конкурсная комиссия формируется 50\50 из представителей, которых определит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, и представителей, которых направит Дума города.

Конкурс проводится на альтернативной основе. Конкурсная комиссия представляет Думе города не менее двух зарегистрированных кандидатов для проведения голосования по выборам на должность мэра города Иркутска. Срок полномочий главы областного центра составляет пять лет.