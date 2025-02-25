Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы
Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период
Правительство пересчитывает стоимость электроэнергии
Все материалы сюжета

Процесс по выборам мэра начался в Иркутске

В Иркутске стартовал процесс по выборам мэра города. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы столицы Приангарья объявляется не позднее, чем за 50 календарных дней до дня истечения срока его полномочий, сообщает пресс-служба городской Думы.

«В связи с этим комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку рассмотрела соответствующий проект решения и рекомендовала представительному органу власти принять его», – говорится в сообщении.

Согласно проекту, при его утверждении будет определен перечень документов, которые кандидат должен предоставить в конкурсную комиссию с 31 марта 2025 года по 14 апреля. Сам конкурс будет проведен 21-22 апреля. Конкурсная комиссия формируется 50\50 из представителей, которых определит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, и представителей, которых направит Дума города.

Конкурс проводится на альтернативной основе. Конкурсная комиссия представляет Думе города не менее двух зарегистрированных кандидатов для проведения голосования по выборам на должность мэра города Иркутска. Срок полномочий главы областного центра составляет пять лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Слата
«Покупателя важно удивлять»
«Посетители «Слаты» демонстрируют потребительский оптимизм»
«Формат дискаунтеров сохранил свою ДНК»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес