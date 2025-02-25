Страх упущенной выгоды: как FOMO влияет на российский рынок акций

Индекс МосБиржи на вечерней сессии в понедельние поднялся выше 3343 пунктов, увеличившись почти на 2%, а объемы торгов выросли до 144 млрд рублей.

Аналитики из БКС Мир инвестиций отмечают, что техническая консолидация у уровня 3300 пунктов должна была завершиться направленным движением вверх. Это произошло благодаря выходу за уровень глобального нисходящего тренда и прорыву верхней границы осеннего боковика 2023 года. Все это создает обнадеживающий сигнал для развития аптренда с перспективой достижения максимумов прошлого года — выше 3500 пунктов.

Несмотря на принятие ЕС 16-го пакета санкций и крупнейших антироссийских ограничений Великобританией, рынок их не заметил. Вместо этого он вдохновился перспективой сближения позиций с США и ожиданием встречи лидеров стран для геополитического урегулирования.

Аналитики БКС поясняют, что на рынке ощущается страх упущенной выгоды, так как индекс за два месяца вырос на 1000 пунктов, что составляет +42%. На фоне жесткой геополитики и денежно-кредитной политики ЦБ наблюдался переток ликвидности в консервативные фонды денежного рынка. Однако доходность в этих фондах составляет условные 20% в год, в то время как рынок акций дал двойной прирост всего за два месяца.

С внешнего контура поступает все больше позитивных новостей, а инфляционные метрики предвещают завершение цикла подъема ставки. У участников рынка, упустивших сильное движение, развивается FOMO — страх упущенной выгоды. В последние недели усиливается эффект: чтобы не отстать от растущего тренда Индекса МосБиржи, участники выходят из фондов денежного рынка и переходят в облигации и акции. В этих фондах было около 800 млрд рублей, из которых уже 20 млрд ушло в рисковые активы. Если позитивные факторы сохранятся, то тенденция перетока капитала продолжится, усиливая переоценку бумаг.