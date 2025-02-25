Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы
Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период
Правительство пересчитывает стоимость электроэнергии
Все материалы сюжета

Более 10 субсидированных рейсов открыты в Иркутске

Жители Иркутска могут летать в другие города России при господдержке: доступно более 10 субсидированных рейсов, напомнили в пресс-службе аэропорта города.

По сниженной цене иркутяне могут улететь в Новокузнецк, Ижевск, Казань, Нижнеангарск, Таксимо, Улан-Удэ, Читу, Санкт-Петербург, Хабаровск, Сочи, Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан. Цены на некоторые перелеты составляют от 3 тысяч рублей.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Слата
«Покупателя важно удивлять»
«Посетители «Слаты» демонстрируют потребительский оптимизм»
«Формат дискаунтеров сохранил свою ДНК»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес