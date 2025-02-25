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Криптовалюты под давлением: взлом Bybit и предупреждение JPMorgan

Биткоин и эфир значительно снизились в цене, а более мелкие токены понесли еще большие потери после сообщений о взломе биржи Bybit на сумму почти $1,5 млрд. Этот инцидент, по мнению аналитиков, стал крупнейшей кражей криптовалюты в истории.

Биткоин упал до отметки $91 919, снизившись на 3,4%, в то время как Ethereum, который был украден, торгуется на уровне $2 483.92, потеряв 8,11% своей стоимости.

Эксперты отмечают, что взлом Bybit спровоцировал спад на рынке. Как и в случае с предыдущими сбоями на криптовалютных площадках, это вызвало панические продажи и перебои с ликвидностью, обнажив риски централизованного хранения.

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Об афере на миллиард стало известно в понедельник, 24 февраля. Глава Bybit Бен Чжоу сообщил, что один из кошельков был скомпрометирован, что позволило злоумышленникам похитить монеты Ethereum. Изначально ущерб оценивался в $1,5 млрд, но после сообщения валюта начала дешеветь, и сумма была пересмотрена. По мнению биржи, хакеры изменили данные транзакции, и участники подписывали изменение смарт-контракта, не подозревая об этом.

Дополнительное давление на крипторынок оказывает недавнее предупреждение от JPMorgan. Аналитики банка считают, что в ближайшей перспективе криптовалютные рынки могут столкнуться с риском снижения, поскольку институциональный спрос на фьючерсы на биткоин и Ether на CME ослаб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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