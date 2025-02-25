Что смотрели жители Иркутской области этой зимой?

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС оценили трафик среди пользователей Иркутской области. В основе исследование лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов и сериалов с 1 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года.

Согласно исследованию, у иркутян заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для смотрения на больших экранах и с телефона. Так, этой зимой чаще всего среди контента онлайн-кинотеатра KION пользователи выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Выяснилось, что жители Приангарья предпочитают драмы и комедии.

Самыми популярными сериалами зимы в Приангарье стали:

Криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным (18+),

Один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева (18+),

Сериал об изнанке шоубизнеса «Дайте шоу» с Милошем Биковичем (18+),

Международная экшн-драма «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым (18+),

Мотивационная комедия «Успешный» с Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым (18+).

Самыми востребованными фильмами среди иркутян этой зимой стали:

«Право на лево» (16+),

«Зять» (16+),

«В баню!» (16+),

«Омар в большом кино» (12+),

«Операция «Холодно»» (18+).

Также иркутяне активно просматривали телепередачи и телесериалы. В целом, чаще других телеканалов россияне отдавали предпочтение Первому каналу, ТНТ, Россия 1, СТС и РЕН.