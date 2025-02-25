Сценарий 85: Рубль на пороге новых валютных минимумов

Аналитики из БКС Мир инвестиций предупреждают о возможных новых минимумах в валютных парах. Мощные поддержки находятся на 3% ниже: у доллара на отметке 85, у юаня над 11,6. В курсе рубля долгое время была заложена геополитическая риск-премия, которая уменьшается по мере прогресса в переговорах между США и Россией по Украине.

"Если в январе рынок ожидал неминуемого падения рубля, то сейчас инвестиционные дома снижают свои целевые курсы инвалют. Возможно, из-за высокой концентрации продавцов рубля сейчас происходит безостановочное падение валютных пар — предел риска превышен, и спекулянты вынуждены выходить из неудачных торговых позиций", — отмечают эксперты БКС.

На этой неделе завершится налоговый период, а январские санкции на нефтянку вступят в силу, что может уменьшить давление на инвалюты и прекратить поддержку рубля. Хотя рубль уже перекуплен, запас на снижение инвалют все еще есть.

Аналитики БКС считают, что появился "сценарий курса доллара по 85". При таких уровнях девальвационные настроения продолжат снижаться, что станет дезинфляционным фактором. При оптимистичном сценарии ЦБ может ускорить снижение ключевой ставки, и к июню она может быть снижена на 2 п.п., а к концу года стоимость фондирования может упасть до 13%. Это не останется незамеченным долговым рынком, и переоценка облигаций может принести доходность выше банковских вкладов.

Для достижения курса 85 руб. за доллар требуются высокие экспорт и приток капитала. Это возможно при следующих условиях:

1. Геополитика продолжит развиваться в благоприятном направлении.

2. Российский экспорт, особенно в ресурсной сфере, будет расти на фоне снятия санкций, при этом импорт останется под давлением.

3. Приток иностранного капитала усилится благодаря возвращению иностранных компаний и инвестициям в подешевевшие товары на фоне высоких реальных ставок.

Эксперты БКС прогнозируют, что до июня снижение ставок ожидать не стоит, ведь заседание в мае не запланировано, а данные апрельского заседания пока не отразят влияние укрепляющегося рубля в достаточной мере, чтобы было принято решение о снижении ставок. Исходя из такой ситуации, аналитики предполагают, что ставка Центробанка к концу года составит около 13%, тогда как базовый сценарий предполагает 16%, а консенсус-прогноз — 18–19%.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что если диалог между США и Россией продолжится и в переговорах по Украине будет достигнут прогресс, то рубль, согласно нашему базовому сценарию, может продолжить укрепляться до отметки 80 за доллар.