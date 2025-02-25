85% ипотечников выбирают новое жильё

Более 85% ипотечных заемщиков в 2024 году предпочли квартиры в новостройках, возраст которых составляет до двух лет. Такой выбор обусловлен рядом факторов, среди которых доступность ипотеки на первичном рынке, высокая ключевая ставка и государственные программы поддержки. Особенно популярны новые жилые комплексы были в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Башкортостане.

Примерно 5% сделок приходится на квартиры в домах, построенных три-пять лет назад — эта категория пользуется спросом в Московской области, столице, Татарстане и Ростовской области.

На долю квартир в домах 2011–2014 годов выпуска пришлись примерно 2% от общего числа ипотек. Старое жильё, построенное в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, заняло менее 5%.

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков подчеркнул, что популярность новостроек связана с современными технологиями строительства, продуманными планировками, наличием парковочных мест, детских площадок и зелёных зон. Кроме того, такие объекты часто расположены вблизи социальных объектов, что делает их особенно привлекательными для покупателей.