Средний размер кредитов в январе упал до самого низкого уровня с начала 2024 года

До 173,3 тыс. рублей. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

Средний размер выданных кредитов в январе 2025 года составил 173,3 тыс. рублей, что на 36,4% меньше, чем в декабре 2024 года (272,4 тыс. рублей). По сравнению с январем 2024 года снижение составило 11,6%. Наибольшие средние размеры кредитов были отмечены в Москве (296 тыс. рублей), Московской области (241 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (239 тыс. рублей), Республике Татарстан (198 тыс. рублей) и Ленинградской области (190 тыс. рублей). Самое значительное снижение средних размеров кредитов было зафиксировано в Москве (-57,4%), Челябинской области (-41,0%), Приморском крае (-39,3%), Свердловской области (-36,9%) и Республике Саха (Якутия) (-36,8%).

«Средний размер розничного кредита в стране в январе 2025 года снизился до минимальных значений с начала прошлого года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). При этом банки продолжают предоставлять кредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям».