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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными для пенсионеров

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров в феврале 2024  года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.01.2025 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как предельный возрастной лимит для заёмщика, размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также максимальная сумма кредита и срок кредитования, необходимость подтверждения доходов и личного страхования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывались наличие опции для понижения ставки, возможность онлайн-оформления кредита и ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxQvGaL

/ Сибирское Информационное Агентство /


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