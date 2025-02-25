В Братске установили первый алюминиевый пешеходный мост

На территории промышленной площадки БрАЗа в Братске завершили монтаж первого в городе алюминиевого пешеходного моста. Это сооружение обеспечивает безопасный переход сотрудникам завода между железнодорожной станцией «Багульная-3» и третьей проходной предприятия.

Мост имеет длину около 19 метров, высоту — почти два метра, ширину — примерно четыре метра, согласно данным «Вестника Алюминиевой Ассоциации». Общий вес конструкции вместе с перилами составляет около девяти тонн. Для удобства и безопасности мост оснащен лестницами и освещением.

Теперь работники завода смогут беспрепятственно и безопасно пересекать железнодорожные пути, перемещаясь между станцией «Багульная-3» и проходной №3.

Алюминиевые мосты становятся всё более популярными в России. Они привлекают внимание своей легкостью, дешевизной, долговечностью и простотой сборки, что делает их востребованными в различных регионах страны.