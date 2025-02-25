IX турнир по хоккею с мячом на призы ИНК прошел в Иркутске

IX турнир по хоккею с мячом на призы Иркутской нефтяной компании (ИНК) прошел 19-21 февраля в Иркутске на стадионе «Рекорд».

Организатором турнира выступила Федерация по хоккею с мячом Иркутской области. В матче участвовали игроки из Иркутска 2011-2012 г.р. За медали боролись пять команд — «Сибскана-2011-1», «Сибскана-2011-2», «Сибскана-2012-1», «Сибскана-2013» и «Сибскана-2012-2».

– Сегодня получился настоящий хоккейный праздник для мальчишек – прекрасная погода, прекрасный лед, за который спасибо ледоварам «Рекорда» – способствовали яркой и интересной игре. Мы провели еще один турнир в эту насыщенную зиму, и это здорово, что наши ребята имеют возможность заниматься спортом и расти настоящими мужчинами. Хочется пожелать хоккеистам новых побед на радость юным спортсменам и всем нам, — поделился президент Федерации хоккея с мячом региона Владимир Матиенко.

Победу в турнире одержала команда «Сибскана-2011-1». Второе место у «Сибскана-2011-2», третье — «Сибскана-2013». Лучшими игроками были признаны Никита Заславский («Сибскана-2011-1»), Артем Шарко («Сибскана-2011-2»), Виталий Кузнецов («Сибскана-2013»).

Командам-призерам ИНК вручила грамоты, медали, а также денежные сертификаты на приобретение спортивной формы и экипировки.

Иркутская нефтяная компания активно поддерживает спортивные мероприятия области. В ближайшее время в Усть-Куте состоится традиционный турнир по хоккею с мячом среди юношеских команд «Кубок Петра Горячева» на призы ИНК, турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Осетрово» и турнир по баскетболу, памяти первого директора МКУ СОЦ Дубова на призы ИНК.

Особое внимание компания уделяет развитию спорта и среди сотрудников. В ИНК созданы команды по 13 видам спорта, проходят спартакиады, корпоративные соревнования. В вахтовых поселках предусмотрены места для тренировок, в офисах действуют группы здоровья по основным спортивным направлениям.