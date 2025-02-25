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Visa и Mastercard не скоро вернутся в Россию

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Одним из основных условий для возвращения Visa и Mastercard в Россию является снятие санкций с НСПК, пока таких инициатив не видно, считает зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Они (Visa и Mastercard) не смогут работать с НСПК, поскольку НСПК внесен в блокирующий список США, а по российскому законодательству все внутренние транзакции должны идти через НСПК, я думаю, что РФ не будет в рамках собственных интересов отменять это условие», – сказал Пьянов.

Как отмечает Дмитрий Пьянов, пока никаких сигналов снятия американских санкций с НСПК нет, а если они действительно присутствуют, то это запросы американской стороны, так как само НСПК маловероятно может являться инициатором такого действия, поскольку произошла полная адаптация и импортозамещение.

«Для РФ приход обратно Visa и Mastercard является малозначимым и согласие на него может быть сопряжено только с уступками в каких-то других областях», – добавил Пьянов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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