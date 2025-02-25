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Розничное кредитование в 2025 году замедлится из-за новых требований к капиталу

На пресс-конференции первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о тенденциях в сфере розничного кредитования, отметив, что в текущем году ожидается его замедление. По его словам, на фоне высокой ключевой ставки банки сталкиваются с новыми требованиями к капиталу, что негативно сказывается на потребительском кредитовании.

Пьянов пояснил, что в условиях действующего регулирования розничное кредитование требует значительных капиталовложений при относительно низком возврате на капитал.

В условиях жесткой конкуренции за возвратность новых кредитных выдач банки все чаще предпочитают кредитование крупного и среднего бизнеса. "С точки зрения сегодняшнего регулирования, выигрывает крупно-корпоративный и средний бизнес, а не розничное кредитование", — добавил Дмитрий Пьянов.

Таким образом, в условиях новых рыночных реалий банки будут вынуждены пересмотреть свои стратегии в области розничного кредитования, что может привести к его дальнейшему замедлению в ближайшие месяцы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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