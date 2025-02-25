На Форексе доллар достиг 85,5 рублей: что ждёт рубль дальше?

Курс доллара США на рынке Форекс снизился до 85,5 рублей, евро упал до 89,48 рублей, а юань до 11,76 рублей. Ранее аналитики из БКС Мир инвестиций предупреждали о возможных новых минимумах в валютных парах, отмечая, что мощные поддержки находятся у доллара на отметке 85, а у юаня над 11,6.

Причиной падения иностранных валют является уменьшение геополитической риск-премии в курсе рубля, что связано с прогрессом в переговорах между США и Россией по Украине. Аналитики БКС считают, что появился "сценарий курса доллара по 85". При таких уровнях девальвационные настроения продолжат снижаться, что станет дезинфляционным фактором. В оптимистичном сценарии ЦБ может ускорить снижение ключевой ставки, и к июню она может быть снижена на 2 п.п., а к концу года стоимость фондирования может упасть до 13%.

Для достижения курса 85 руб. за доллар необходимы высокий экспорт и приток капитала, что возможно при следующих условиях:

1. Благоприятное развитие геополитической ситуации.

2. Рост российского экспорта, особенно в ресурсной сфере, на фоне снятия санкций, при этом импорт остается под давлением.

3. Усиление притока иностранного капитала благодаря возвращению иностранных компаний и инвестициям в подешевевшие товары на фоне высоких реальных ставок.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что если диалог между США и Россией продолжится и в переговорах по Украине будет достигнут прогресс, то рубль может продолжить укрепляться до отметки 80 за доллар.