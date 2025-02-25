В Иркутске обновят Аллею Здоровья

На улице Розы Люксембург в Иркутске в этом году стартуют работы по благоустройству общественного пространства — Аллеи Здоровья. Об этом сообщает портал RosTender.info.

Подрядчика выберут через тендер, заявки на который принимаются до 12 марта. Проект предусматривает масштабные улучшения: озеленение территории, укладку газонов, создание комфортных пешеходных зон и мест для спокойного отдыха. Помимо этого, планируется установить парковые фонари и малые архитектурные формы, включая скамейки, урны и городские диваны.

Все работы должны завершиться к 1 октября 2025 года. Начальная стоимость контракта оценивается в 36 миллионов рублей.