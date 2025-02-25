Снятие санкций не снизит ставку: прогноз ВТБ на 2025

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Банк России будет сохранять ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года. Об этом сообщает РБК.

По мнению топ-менеджера ВТБ, даже снятие санкций и улучшение геополитической ситуации не приведут к снижению ставки. Пьянов отметил, что ставка достигла своего пика, но останется высокой еще год. Он выразил надежду, что в 2026 году ситуация изменится, поскольку текущая жесткость денежно-кредитной политики находится на максимуме.

Пьянов также подчеркнул, что улучшение геополитической ситуации не приведет к смягчению денежно-кредитной политики. Он отметил, что снятие санкций может облегчить импорт, что окажет негативное влияние на курс рубля и станет проинфляционным фактором. Таким образом, в краткосрочной перспективе снятие санкций может не улучшить ценовую стабильность.

Аналитики БКС Мир инвестиций ранее предположили, что при укреплении рубля до 85 девальвационные настроения продолжат ослабевать, что станет дезинфляционным фактором. По мнению экспертов БКС, в оптимистичном сценарии ЦБ может ускорить снижение ключевой ставки: к июню она может быть снижена на 2 процентных пункта, а к концу года стоимость фондирования может снизиться до 13%.