Розничную продажу алкоголя ограничат в Иркутской области на Масленицу

В Иркутске определили более 20 мест проведения культурно-массовых мероприятий в честь Масленицы. Здесь будет действовать ограничение на розничную продажу алкоголя, сообщает пресс-служба правительства региона

«В таких местах во время проведения событий, а также в радиусе 100 метров от них на территории Иркутска запрещается розничная продажа алкогольной продукции», – пояснили власти.

В частности, ограничения затронут спортивную площадку на ул. Иосифа Уткина, 30, скверы им. Александра Вампилова, Студентческий, «Ирис», им. 75-летия Победы, территории около ДЮЦ «Илья Муромец», детского клуба «Молния», городка ИВАТУ, рощи «Березка», «Молодежная», площадь у Дворца спорта «Труд».

Запрет не распространяется на кафе и рестораны.