Новые нарушения нашли в иркутских «Светофорах»: наложены штрафы на 100 тысяч рублей

Роспотребнадзор провел внеплановые выездные проверки 48 магазинов сети «Светофор» в Иркутске. По их итогам были обнаружены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства, а именно: отсутствие на товарах маркировки средствами идентификации, реализация продовольственных товаров с истекшими сроками годности, отсутствие ценников на реализуемые товары, установлены факты обмана и обвеса потребителя, недоведение продавцом полной и достоверной информации о товаре и изготовителе», – говорится в сообщении.

Наложен арест на 28 партий продовольственных и непродовольственных товаров. В рамках санитарно-эпидемиологического надзора забраковано 30 партий пищевой продукции объемом более 69 кг. Выдано 46 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований действующего законодательства.

В отношении виновных лиц составлено 23 протокола об административном правонарушении, наложены штрафы на общую сумму 100 тысяч рублей.

Процессуальные процедуры продолжаются.