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Первый детский технопарк на базе школы создали в Иркутске

В Иркутске создан первый детский технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательной организации для учащихся от от 10 до 18 лет. Его уже посещают 170 человек, рассказал мэр Руслан Болотов.

Технопарк открыли в школе № 55. Он включает несколько лабораторий, где для ребят проходят практические занятия по биологии, химии, физике, робототехнике, 3D-моделированию. Руководят процессом опытные педагоги-наставники.

В учреждении сделали комплексный ремонт четырех учебных кабинетов. За счет средств города и области оснастили лаборатории высокотехнологичным оборудованием, сделали зонирование, установили видеонаблюдение.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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