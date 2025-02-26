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Загрязнение воздуха обнаружили в Иркутске-2

Жители пожаловались на загрязнение воздуха в микрорайоне Иркутск-2. После проверки опасения подтвердились, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования проведены по ул. Шпачека, 20 на содержание 19 приоритетных химических веществ. По результатам исследований превышение предельно допустимых концентраций зарегистрировано по содержанию бенз(а)пирена в 5 раз, этилбензола – в 2 раза.

Данная информация направлена в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер в рамках полномочий.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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