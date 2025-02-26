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Трамп: санкции с России могут быть сняты, но не сейчас

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Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России могут быть сняты "в какой-то момент", однако пока время для этого не наступило. Он подчеркнул, что Вашингтон еще не принял решение об отмене санкций, сообщает РБК. Москва считает санкции незаконными и требует их отмены.

США ввели санкции против России еще до начала военной операции, в связи со вступлением Крыма в состав России в 2014 году, и с тех пор они неоднократно ужесточались. Помимо США, санкции против России из-за боевых действий на Украине ввели Евросоюз, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Япония и Южная Корея. Весной 2022 года Россия стала лидером по количеству введенных против нее санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Западу придется отменить антироссийские санкции при условии окончания конфликта на Украине.  Однако ЕС выразил готовность вести независимую от США санкционную политику.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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