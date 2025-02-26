Недельный средний чек россиян вырос на 3 рубля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 17 по 23 февраля размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 940 рублей, что на 3 рубля или 0,3% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 80 рублей, прибавив тем самым 9,3%.

«Скорее всего такая тенденция связана с календарным фактором: 23 февраля выпало на воскресенье, фактически исключив эффект праздничных закупок в будние дни. Праздничный ажиотаж, наблюдавшийся на предыдущей неделе, привел к насыщению спроса», – резюмируют эксперты.