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Вашингтон и Киев готовы к заключению сделки по редкоземельным ресурсам

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Киев и Вашингтон достигли соглашения по совместной разработке минеральных ресурсов Украины, включая нефть и газ. США отказались от требования права на получение $500 млрд потенциального дохода, сообщили украинские чиновники Financial Times. Сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел Украины. Подписание соглашения планируется во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в ближайшие недели.

Источники FT отметили, что Киев добился "гораздо более выгодных условий", и сделка рассматривается как способ укрепления отношений с США, чтобы улучшить перспективы Украины после трех лет конфликтов. Украинский вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина, руководившая переговорами, заявила, что соглашение о добыче полезных ископаемых — лишь часть более широкой стратегии.

Однако в окончательной версии проекта соглашения от 24 февраля отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности от США, на которых Киев ранее настаивал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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