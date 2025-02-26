Отток средств из российских банков составил 500 млрд рублей в январе

Согласно данным Центрального банка РФ, средства населения на банковских счетах сократились в январе на 0,5 трлн рублей, что составляет около 0,8% по сравнению с декабрем прошлого года. Этот показатель стал одним из самых низких для начала года за последние несколько лет.

Традиционно, декабрь сопровождается выплатой премий и бонусов, а также авансовыми социальными платежами, что приводит к увеличению остатков на счетах. Однако в январе население активно снимает деньги, увеличивая расходы в период длительных новогодних каникул. Тем не менее, в отличие от предыдущих лет, когда отток средств превышал 2,3%-2,7%, в этом году снижение оказалось заметно ниже, говорится в отчете ЦБ.

Центральный банк объясняет меньший отток сохранением высоких процентных ставок по депозитам, что стимулирует людей оставлять деньги на вкладах. В частности, рублевые счета сократились на 0,9%, или 0,5 трлн рублей, однако, несмотря на общий отток, срочные депозиты даже увеличились на 0,7 трлн рублей (+1,9%).

Важно отметить, что основное сокращение произошло на текущих счетах (-1,2 трлн рублей, -7,8%), в то время как валютные остатки почти не изменились, увеличившись всего на 20 млрд рублей в рублевом эквиваленте (+0,5%). Также продолжается тенденция сокращения средств на счетах эскроу, где снижение составило 113 млрд рублей (-1,8%). Это связано с уменьшением объемов ипотечного кредитования в связи с длинными праздниками и большим количеством раскрытых счетов эскроу после завершения строительства объектов недвижимости.

Таким образом, несмотря на сезонный отток, общая динамика показывает умеренное снижение средств на счетах.