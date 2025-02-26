Прибыль российских банков увеличилась в 1,5 раза в январе

В январе 2025 года чистая прибыль банковского сектора России составила 286 миллиардов рублей, что превышает показатели декабря предыдущего года на 99 миллиардов рублей, согласно отчету Центробанка. Вместе с этим доходность на капитал (ROE) поднялась с 13% до 19%.

Такой значительный прирост объясняется главным образом снижением операционных затрат на 244 миллиарда рублей, до уровня 243 миллиардов рублей, что соответствует снижению на 50% относительно декабря. Эти меры были приняты банками в связи с увеличением налога на доходы физических лиц с начала 2025 года, что заставило многие финансовые учреждения перенести выплаты вознаграждений на конец 2024 года.

Тем не менее, Центробанк отметил ряд факторов, сдерживающих рост прибыли. Среди них — увеличение резервирования по розничным кредитам на 132 миллиарда рублей, хотя оно было частично компенсировано снижением отчислений в резервы по другим активам на 115 миллиардов рублей. Общий рост резервов оказался небольшим, увеличившись лишь на 17 миллиардов рублей.

Кроме того, наблюдалось падение основных доходов на 4%, или 26 миллиардов рублей, вследствие снижения транзакционной активности в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Еще один негативный фактор — значительное уменьшение дивидендов от дочерних компаний на 76 миллиардов рублей, которые практически отсутствовали в январе, в то время как в декабре банки получили 78 миллиардов рублей.

Финансовый результат сектора составил примерно 235 миллиардов рублей, однако итоговая прибыль оказалась ниже из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг, отразившейся непосредственно на капитале.