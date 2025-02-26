После 27 февраля рубль может вернуться к экономически обоснованным уровням

Во вторник, 25 февраля, рубль продемонстрировал резкое укрепление по отношению к основным мировым валютам на фоне улучшения геополитической обстановки. Юань достиг полугодового максимума, пара CNY/RUB опустилась до отметки 11,67 рублей, что стало минимальным значением с августа 2024 года. Доллар США на рынке Форекс снизился до 84,75 рублей, а евро упал до 88,97 рублей.

Однако аналитики из БКС Мир инвестиций предупреждают, что текущее укрепление рубля может оказаться временным явлением. Они связывают эту динамику с обязательствами экспортеров по уплате налогов и предстоящими санкциями США против российского нефтегазового сектора, которые вступают в силу 27 февраля.

"После этой даты возможен возврат курса рубля к более низким значениям, соответствующим экономическим интересам государства и экспортеров", - предупреждают аналитики БКС.