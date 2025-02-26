Диапазоны дифтарифов откорректируют в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: президент США Дональд Трамп допусти снятие санкций с России, многодетным в РФ предложили давать кредиты на бизнес, диапазоны дифтарифов в стране откорректируют, а в Иркутской области обнаружили загрязнение воздуха. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Снятие санкций

Президент США Дональд Трамп допустил снятие санкций с России, но это может пройти позже. «Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», – отметил Трамп.

Бизнес для многодетных

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставлять многодетным родителям льготные кредиты на развитие малого бизнеса. По ее мнению, это поможет повысить уровень благополучия и финансовой стабильности таких семей. Кроме того, программа могла бы мотивировать уже занятых бизнесом граждан к рождению большего количества детей.

Корректировка диапазонов

В РФ Госдума обсуждает вопрос корректировки диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию. По данным ГД, дифтарифы привели к росту цен в платежных квитанциях, люди стали жаловаться на необоснованно возросшую плату. Потому было принято решение устранить негативные последствия дифтарифов и постановлением правительства снять неоправданную нагрузку на добросовестных потребителей. Кроме того, планируется более предметно изучить ситуацию в регионах.

Загрязнение воздуха

В Иркутске жители дома на Шпачека, 20 в микрорайоне Иркутск-2 пожаловались на загрязнение воздуха. Специалисты Роспотребнадзора провели исследование на содержание 19 приоритетных химических веществ. По результатам испытаний превышение предельно допустимых концентраций зарегистрировано по содержанию бенз(а)пирена в 5 раз, этилбензола – в 2 раза. Информация направлена в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер.

Нарушения в «Светофорах»

Роспотребнадзор провел внеплановые выездные проверки 48 магазинов сети «Светофор» в Иркутске. По их итогам были выявлены нарушения законодательства: отсутствие на товарах маркировки, реализация продовольствия с истекшими сроками годности, отсутствие ценников, установлены факты обмана и обвеса потребителя и другие. Наложены штрафы на 100 тысяч рублей. Процессуальные процедуры продолжаются.