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ЕС отложил введение механизма отслеживания российских алмазов до 2026 года

Европейский Союз принял решение отложить запуск механизма обязательного отслеживания российских алмазов, который был запланирован на 1 марта 2025 года, до 1 января 2026 года. Этот механизм был разработан для обеспечения соблюдения санкций против России. 

Изначально ЕС ввел ограничения на импорт российских алмазов и бриллиантов с января 2024 года. С 1 марта 2025 года мера должна была распространяться на бриллианты от 1 карата, ограненные за пределами РФ, а с 1 сентября — на камни размером от 0,5 карата. Однако запуск обязательной системы отслеживания неоднократно переносился. Последний раз отсрочка была объявлена в июне 2024 года на шесть месяцев.

Однако, как отмечают эксперты, система пока не готова к внедрению, и у европейских участников рынка остаются вопросы относительно её функционирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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