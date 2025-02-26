ЕС отложил введение механизма отслеживания российских алмазов до 2026 года

Европейский Союз принял решение отложить запуск механизма обязательного отслеживания российских алмазов, который был запланирован на 1 марта 2025 года, до 1 января 2026 года. Этот механизм был разработан для обеспечения соблюдения санкций против России.

Изначально ЕС ввел ограничения на импорт российских алмазов и бриллиантов с января 2024 года. С 1 марта 2025 года мера должна была распространяться на бриллианты от 1 карата, ограненные за пределами РФ, а с 1 сентября — на камни размером от 0,5 карата. Однако запуск обязательной системы отслеживания неоднократно переносился. Последний раз отсрочка была объявлена в июне 2024 года на шесть месяцев.

Однако, как отмечают эксперты, система пока не готова к внедрению, и у европейских участников рынка остаются вопросы относительно её функционирования.