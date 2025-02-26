Что означает для России возвращение иностранных компаний?

Новое появление «опальных» корпораций в России может повлечь за собой как возможности, так и серьезные проблемы. Об этом пишет газета «Известия».

В 2022 году многие иностранные компании решили покинуть российский рынок, что привело к снижению конкуренции и росту цен, особенно в автомобильной отрасли. Однако это способствовало развитию отечественного бизнеса.

Некоторые компании планируют возврат, другие сокращают присутствие, но окончательно уходить не спешат. В частности, Renault рассматривает возможность возвращения, а SsangYong уже возобновляет продажи в России. В банковской сфере ситуация стабильнее: Citigroup ушел, а Райффайзенбанк и Юникредит-банк продолжают работу, несмотря на сокращение операций.

Возвращение Visa и Mastercard зависит от снятия санкций с НСПК, но пока перспективы неясны.

«Они (Visa и Mastercard) не смогут работать с НСПК, поскольку НСПК внесен в блокирующий список США, а по российскому законодательству все внутренние транзакции должны идти через НСПК, я думаю, что РФ не будет в рамках собственных интересов отменять это условие», – сказал ранее зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Что может означать возврат иностранцев в изменившихся условиях российской экономики? Как минимум это будет полезно в плане обуздания инфляции, считает Дмитрий Кузнецов, научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии.

«Возвращение компаний приведет к усилению конкуренции на рынке, что в общем случае должно благоприятно сказаться на динамике цен. Для товаров вернувшихся производителей исчезнет необходимость ввозить их через механизм параллельного импорта и использовать прочие схемы доставки, которые хотя и позволили обеспечить присутствие востребованных товаров на российском рынке, но все-таки сказывались на удорожании этих товаров. В-третьих, удешевление и рост импорта позволят высвободить часть ресурсов внутри России, что благоприятно скажется на издержках российских компаний, – перечислил эксперт.

По его словам, на данный момент наиболее вероятный сценарий возвращения (если оно все-таки по большей части состоится) – это достаточно растянутое во времени наращивание присутствия. Из-за этого опасность того, что не до конца вставший на ноги отечественный бизнес будет вытеснен с рынка, окажется куда меньше.