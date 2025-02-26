Иркутянам посоветовали есть не больше трех блинов за раз на Масленицу

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации жителям Иркутской области по употреблению блинов на Масленицу. По данным ведомства, для сохранения здоровья необходимо ограничить количество съеденных лакомств.

«Без вреда для здоровья и фигуры можно съесть около 100 грамм блинов за раз – 2-3 штуки. Не меняйте резко привычный режим питания в масленичную неделю, питание все равно должно оставаться разнообразным», – посоветовали специалисты.

Также людям рекомендуют добавлять в тесто меньше сахара – примерно половину от количества, указанного в рецепте, не есть блины горячими при проблемах ЖКТ, запивать масленичные лакомства чаем и не бояться дрожжевых блинов – они безвредны для здоровья.