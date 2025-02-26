80% россиян планируют реинвестировать доход от вкладов

Помимо депозитов они рассматривают акции, облигации, пенсионные фонды и ПИФы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейса «Финуслуги».

77% россиян хотят реинвестировать проценты от вкладов, полученных в 2024 году. Несмотря на снижение доходности после решения ЦБ оставить ставку на уровне 21%, вклады остаются популярными. Из них 80% готовы повторно вложить средства в депозиты, рассказал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу Игорь Алутин.

Половина респондентов не исключает, что направит доход от вкладов в другие инструменты:

33% планируют купить акции, 21% хотят приобрести недвижимость, около 19% подумывают над вложением в облигации, 16,8% хотят направить средства в пенсионные фонды, а 14,2% – в паевые инвестфонды (ПИФы).

Но почти каждый четвертый (23%) респондент ответил, что вкладывать полученный доход не собирается, а намерен потратить на личные и семейные нужды. Так, в приоритете у россиян расходы на ипотеку, ремонт, отдых, образование и саморазвитие. В общем, вполне разумные траты, которые далеки от «истерического потребления», считает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.