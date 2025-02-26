Новый вклад Сбера поможет накопить деньги к совершеннолетию

Встретить совершеннолетие с финансовой подушкой безопасности стало проще. Теперь родители могут открыть на своего ребёнка (в возрасте до 18 лет) вклад, ставка по которому будет меняться вслед за ключевой ставкой Банка России. Таким образом, ставка по этому продукту будет оставаться конкурентной на протяжении всего срока жизни вклада. Ставка рассчитывается по формуле ключевая ставка минус дисконт, равный 1,5%. Таким образом, сейчас действует ставка 19,5% годовых.

Ещё одно преимущество детского вклада — все деньги принадлежат ребёнку, у родителей доступа к средствам нет. Когда ребёнку исполнится 14 лет, он сможет снимать только проценты по вкладу, а в 18 лет — получит полный доступ к своим сбережениям. Если нужно закрыть вклад до 14-летия ребёнка, потребуется согласие органов опеки.

Чтобы открыть вклад, достаточно положить туда один рубль — потом вклад можно пополнять в любой момент. Срок вклада — 6 месяцев, с автоматическим продлением на тот же срок. Проценты начисляются каждый месяц. Вклад можно открыть только в офисе банка.

«У каждого нашего клиента — свои потребности, которые определяются в том числе и возрастом. Дети от 6 до 13 лет могут воспользоваться детской СберКартой и специальным приложением СберKids — таких клиентов у нас уже 4,7 миллиона. С 14 лет ребятам доступно взрослое приложение СберБанк Онлайн и специальные молодёжные продукты. А теперь появился и специальный детский вклад, который привязан к значению ключевой ставки. В итоге родителям больше не нужно искать более выгодные предложения, когда срок депозита заканчивается: они сразу же получают рыночную ставку, что очень удобно и экономит время», — Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.

В продуктовой линейке Сбера есть и другие продукты, которые помогают в формировании накоплений на будущее детей — например, накопительное страхование жизни (НСЖ). С ним клиент копит и заодно страхует жизнь и здоровье. Приемущество НСЖ заключается в том, что «Сбер страхование жизни» поможет достичь цели, если что-то произойдёт с родителем — продолжит делать взносы, чтобы ребёнок точно получил накопления. Взнос по программе от 2 000 рублей. Можно подключить автоплатеж и получать налоговый вычет.

Формировать накопления для детей можно и с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Она сочетает надежность и выгоду за счет финансовой поддержки государства и налоговых льгот. Кроме того, участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ могут открыть вклад «Забота о будущем» со ставкой до 29% годовых.