МТС запустила в мобильном приложении денежные переводы по России

«МТС» запустила денежные переводы для физических лиц в мобильном приложении Мой МТС на устройствах с операционной системой Android.

Перевести деньги можно по номеру телефона любого оператора связи через СБП (Система быстрых платежей) или по номеру карты. Минимальная сумма разового перевода составляет 100 рублей, максимальная – 400 тысяч рублей. В течение суток можно перевести максимум 800 тысяч рублей, а в течение месяца – до 3 млн рублей.

«Сейчас пользователям приложения Мой МТС на платформе Андроид доступны все существующие на рынке способы переводов денежных средств и оплаты услуг. Планируем, что в скором будущем они также появятся и на платформе iOS. Мы активно развиваемся по пути персонификации в рамках концепции «один клиент – один интерфейс». Благодаря данным на основе МТС Big Data клиентам в первую очередь предлагаются именно те сервисы, которые им наиболее актуальны в текущий момент. Наша задача – сделать так, чтобы при проведении платежей и переводов пользование лицевым счетом абонента было таким же удобным и доступным, как и классическим банковским счетом», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Как перевести деньги

На главной странице мобильного приложения Мой МТС на Android выбрать раздел «Деньги», в подразделе «Переводы» найти иконку «Переводы по России». Далее необходимо выбрать источник списания средств: лицевой счет абонента или банковскую карту, ввести сумму перевода и выбрать способ перевода.

В приложении Мой МТС для физических лиц также доступны мгновенные переводы без комиссии в более 100 стран мира, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Пользователи мобильного приложения на Android могут осуществлять переводы по номеру телефона, карты или счета получателя и выбрать валюту перевода.

Переводы по России и за рубеж также доступны и на сайте МТС Оплата.