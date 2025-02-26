Северную часть острова Юность благоустроят в Иркутске: ее превратят корабль

В Иркутске в 2025 году благоустроят северную часть острова Юность. Что будет сделано в рамках проекта, сообщает SIA.RU со ссылкой на документацию с портала госзакупок.

Подрядчик, поиски которого сейчас ведут, обустроит открытую площадку для зрителей в форме корабля с помощью металлических конструкций. Кроме того, будут установлены мачты с реями, паруса, ограждение, выполнена облицовка каркаса. Состоится укладка палубной доски в качестве покрытия. Для инвалидов установят подъемник. Появятся подсобное и техническое помещения.

Скриншот с портала госзакупок

Для удобства жителей установят скамейки-диваны, урны. Будут проведены укладка гранитных ступеней на сходах набережных, обустроен и озеленен новый газон, установлено освещение. Запланированы посадка двухрядной живой изгороди, а также тополей, ив, кустов смородины, обустройство тротуарного покрытия, тактильной плитки.

Скриншот с портала госзакупок

Также в рамках благоустройства будут изготовлены и установлены барельефы на латунных листах «Паровой флот», «Парусный флот», «Великая Отечественная война» и других с тематическими изображениями. Завершить создание новой площадки планируют до 1 октября 2025 года. Стоимость контракта – 89,1 млн рублей.