Иркутянин выплатил 240 тысяч рублей долга по алиментам, чтобы не стать пешеходом

Житель Иркутска оплатил алиментную задолженность, чтобы избежать ареста автомобиля. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, мужчина не выплачивал алименты 10-летнему сыну. Размер долговых обязательств составил 240 тыс. рублей. Чтобы побудить сибиряка вернуть деньги, специалисты наложили арест на его иномарку Honda Shuttle Hybrid 2018 года выпуска: транспорт в дальнейшем могли продать на торгах.

Чтобы этого не допустить и не стать пешеходом, уже на следующий день должник выплатил всю необходимую сумму.