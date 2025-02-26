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Мошенники наживаются на возвращении зарубежных компаний в Россию

Злоумышленники рассылают предложения восстановить карты Visa и Mastercard. Об этом пишет газета «Известия».

Тема возвращения компаний вызывает интерес у мошенников сразу по нескольким причинам, говорит в беседе с «Известиями» старший инженер по информационной безопасности R-Vision Игорь Швецов. Во-первых, новости о возвращении вызывают эмоциональный отклик у людей, создавая ожидание позитивных перемен.

Последние заявления зарубежных компаний – дополнительный информационный повод, позволяющий охватить еще одну часть аудитории потенциальных жертв, говорит в беседе с «Известиями» директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар») Александр Вураско.

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– Кто-то откликнется на сообщение о восстановлении карты, кто-то на подарок от модного бренда, кто-то на сообщение о налоговой задолженности или необходимости замены счетчиков, – рассказывает эксперт. – Во всех подобных случаях та или иная тематика используется мошенниками по одной простой причине: она интересна людям.

По мнению интернет-аналитика и эксперта компании «Газинформсервис» Марины Пробетс, помимо фишинговых сайтов, имитирующих восстановление карт Visa и Mastercard, мошенники используют разные схемы, связанные с возвратом зарубежных брендов, такие как:

  • поддельные сайты для регистрации компенсаций за блокировку карт,
  • обещания обмена заблокированных карт на новые,
  • рассылки с предложением приоритетного доступа взамен на личные данные.

Также создаются фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах для сбора данных под видом верификации. Вредоносные программы распространяются под видом обновлений для доступа к услугам. Все эти схемы играют на желании людей вернуть привычные услуги и получить выгоду.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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