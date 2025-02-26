Улицу Дзержинского на всем протяжении отремонтируют в Иркутске в 2025-2026 годах

В Иркутске в 2025-2026 годах отремонтируют одну из центральных улиц – Дзержинского. Ее приведут в порядок на всем протяжении – от Ленина и до Октябрьской Революции. Работы проведут в несколько этапов, сообщает SIA.RU со ссылкой на документацию с портала госзакупок.

Подрядчика пока ищут. Согласно контракту, ему предстоит демонтировать старые конструкции и элементы, после чего отремонтировать горловины колодцев, ливневую канализацию, обустроить новое освещение, заменить покрытие проезжей части и тротуаров, обустроить бордюры, газон, тактильную плитку, установить пешеходное ограждение.

Кроме того, на Дзержинского появятся новые дорожные знаки, светофоры, планируется обновить разметку. Работы начнутся 15 апреля: до 15 октября 2025-го будет сделано 30% от объема, к 15 июлю 2026-го – еще 45%, остальная часть – до 15 октября 2026 года. Стоимость контракта составляет 189 млн рублей.