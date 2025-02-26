Падение ипотеки в Приангарье: выдачи сократились на 30%

В 2024 году жители Приангарья оформили более 23 тыс. ипотечных кредитов, что на треть меньше, чем в предыдущем году. Снижение выдач началось в июле и связано с завершением массовых льготных программ и ростом ставок по рыночной ипотеке. Общий объем выданных ипотечных кредитов в регионе составил почти 72 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЦБ.

В декабре доля программ с господдержкой в регионе составила 56%. Всего через различные программы с господдержкой заемщики получили в 2024 году 36 млрд рублей, а доля таких ипотечных кредитов увеличилась с 41% до 50% по сравнению с 2023 годом.

Пик спроса на ипотеку пришелся на июнь 2024 года, когда было оформлено 3,8 тыс. сделок. В этот период выдачи по льготной ипотеке установили абсолютный рекорд, поскольку люди старались успеть взять кредит до окончания действия программ господдержки.

С 1 января 2025 года вступил в силу Стандарт защиты прав и законных интересов заемщиков, который минимизирует высокорисковые схемы покупки на рынке недвижимости. Стандарт обязателен для банков и распространяется на все договоры после 1 января. Он требует от банков раскрытия информации о полной стоимости кредита и возврата неиспользованной части вознаграждения за пониженную ставку в случае досрочного погашения кредита. С 1 июля 2025 года получение вознаграждения за пониженную ставку будет запрещено.

Банкам рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости предмета ипотеки.