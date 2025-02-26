Иркутяне назвали размер «достойной» пенсии

49 200 рублей – столько нужно жителям столицы Приангарья в старости. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Иркутяне считают достойной пенсию в 49 200 рублей. Желаемый размер пенсии в России составляет 49 600 рублей, увеличившись на 3% с июня 2024 года.

«Ожидания зависят от возраста и уровня доходов: молодежь довольствуется меньшими суммами, а старшее поколение и граждане с высокими доходами ожидают большего», – сообщают эксперты.

Москвичам и петербуржцам нужна пенсия около 52 400 и 51 700 рублей соответственно. Наибольший рост ожиданий зафиксирован в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%).