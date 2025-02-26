Выдачи автокредитов в январе сократилось на 42,7%

До 59,6 тыс. ед. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

В январе 2025 года было выдано 59,6 тыс. автокредитов – на 42,7% меньше, чем в декабре 2024-го (104,1 тыс. ед.), и на 39,7% меньше, чем в январе 2024-го (98,7 тыс. ед.).

Объем кредитов упал на 45,8% до 73,4 млрд рублей против декабря 2024-го (135,4 млрд рублей), и на 48,6% по сравнению с январем 2024-го (143 млрд рублей).

Больше всего кредитов выдали в Москве (3,54 тыс. ед.), Московской области (3,19 тыс. ед.), Татарстане (2,74 тыс. ед.), Краснодарском крае (2,72 тыс. ед.) и Ростовской области (2,48 тыс. ед.).

Наибольший спад отмечен в Тюменской области (-49,5%), ХМАО (-49,2%), Волгоградской (-47,8%), Оренбургской (-47,2%) и Ульяновской (-46,3%) областях. В Москве сокращение составило 37,8%, в Петербурге – 42%.

«После введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок. При этом обращают на себя внимание более значительные темпы падения выдачи в сегменте кредитов на автомобили с пробегом в сравнении с автокредитами на новые машины. В случае с последними высокие ставки по кредитам зачастую субсидируются производителями и дилерами, поэтому здесь динамика сокращения менее существенна».