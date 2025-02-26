Новости

Туризм 2025, последние новости
«Это фантастика!» На Ольхоне стартовал VI ледовый фестиваль Olkhon Ice Fest
МЧС: Трещины на льду Байкала угрожают безопасности людей
Шоу фигуристов и лазерное представление состоятся на льду Байкала
Все материалы сюжета

ВТБ опроверг информацию о комиссии за выдачу долларов нового образца

Ошибку допустил оператор колл-центра банка. Об этом заявили в пресс-службе ВТБ.

Ранее РИА Новости опубликовало информацию о том, что российские банки начали взимать комиссию за покупку долларов нового образца. Клиенты одной из финорганизаций платят за новые банкноты 200 рублей за каждые 100 долларов.

«В ВТБ можно приобрести доллары нового образца. Разницы в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр нет. Дополнительная комиссия при покупке долларов нового образца отсутствует», – прокомментировали в ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы
Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период
Правительство пересчитывает стоимость электроэнергии
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес