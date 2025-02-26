ВТБ опроверг информацию о комиссии за выдачу долларов нового образца

Ошибку допустил оператор колл-центра банка. Об этом заявили в пресс-службе ВТБ.

Ранее РИА Новости опубликовало информацию о том, что российские банки начали взимать комиссию за покупку долларов нового образца. Клиенты одной из финорганизаций платят за новые банкноты 200 рублей за каждые 100 долларов.

«В ВТБ можно приобрести доллары нового образца. Разницы в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр нет. Дополнительная комиссия при покупке долларов нового образца отсутствует», – прокомментировали в ВТБ.