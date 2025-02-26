Зимой спрос на фермерские пельмени растёт на 30%

Спрос на пельмени зимой на 30% превышает средние значения в другие времена года, показывает статистика заказов на маркетплейсе фермерских продуктов Своё Родное, а в целом продажи пельменей растут уже несколько лет подряд. Россельхозбанк (РСХБ) провёл опрос и выяснил, сколько пельменей за раз и с чем съедают жители нашей страны и могут ли им составить конкуренцию вариации этого блюда в других кухнях.

Пельмени – традиционное блюдо русской кухни, которое всегда пользовалось спросом у населения нашей страны. Розничные продажи пельменей на протяжении нескольких лет превышают 400 тыс. тонн и имеют устойчивую тенденцию роста. По данным отраслевых исследований, россиянам доступно порядка 150 товарных позиций в категории «пельмени».

Такие особенности рынка базируются на трёх факторах. Во-первых, существует общий рост потребления продуктов питания. Во-вторых, набирает обороты тренд на быстроприготавливаемые блюда и готовую еду. В-третьих, пельмени – универсальный полуфабрикат с широким ассортиментным рядом, который можно приготовить различными способами, получив фактически различные продукты, а разнообразие соусов ещё сильнее расширяет линейку получаемого продукта.

Для лучшего понимания того, сколько, с чем и каких пельменей едят россиян, РСХБ провёл собственный опрос.

Счастливые пельменей не считают

Оптимальная порция для 41% россиян – не более 20 пельменей. «Мой стандарт – десяточка», – считают 39%. Ещё 13% готовы осилить и 30 пельменей за раз. Лишь 3% могут справиться с тарелкой из 40 пельменей, зато 4% считают свои возможности безграничными.

Пельмень сметаной не испортишь

Именно сметана – любимая приправа к пельменям. Её выбирает каждый второй россиянин. С маслом пельмени едят 13% опрошенных, а 9% предпочитают кетчуп. Интересно, что 6% считают, что вкус пельменей нельзя перебивать ничем и есть их надо без добавок, а 20% выбрали иной вариант ответа.

Пельмень – всему голова

В вопросе о том, что лучше – традиционные русские пельмени или их «братья» из кухонь других народов мира, пельмени уверенно одержали верх с результатом 53%. Ближе всех к ним грузинские хинкали с 15% голосов. На бурятские и тувинские буузы (позы) пришлось 3% ответов, на итальянские равиоли – 2%, ещё меньше набрали китайские баоцзы.

Зато 27% респондентов считают, что вариации пельменей во всех культурах вкусные по-своему.

Не имей сто рублей, а умей варить пельмень

Опрос однозначно показал любовь россиян к домашней кухне, приготовленной собственными руками в семейном кругу. Самостоятельно лепят пельмени 40% жителей нашей страны. Чуть больше – 45% – покупают их в магазинах, а уже 15% приобретают у фермеров, в том числе и онлайн.

«Углеводы, белки и жиры в качественных пельменях скомпонованы так, что вызывают долговременное чувство насыщения и тепла – это как раз то, что объясняет рост популярности этого блюда зимой. Спрос на них на маркетплейсе Своё Родное на 30% выше, чем в другие месяцы. За последний год их предложение увеличилось на 65%, фермеры активно наращивают ассортимент», – делится наблюдениями заместитель Председателя Правления РСХБ Елена Батурова.