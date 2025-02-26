Новости

Туризм 2025, последние новости
«Это фантастика!» На Ольхоне стартовал VI ледовый фестиваль Olkhon Ice Fest
МЧС: Трещины на льду Байкала угрожают безопасности людей
Шоу фигуристов и лазерное представление состоятся на льду Байкала
Все материалы сюжета

Дипломаты России и США 27 февраля встретятся в Стамбуле

Дипломаты высокого уровня из России и США запланировали встречу в Стамбуле на 27 февраля, чтобы обсудить возобновление нормальной деятельности посольств в обеих странах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

Читайте также:

Трамп: Переговоры с Россией по Украине идут успешно
25 февраля 2025
Путин предложил редкоземельные проекты для зарубежных партнеров
25 февраля 2025

«Встреча состоится завтра в Стамбуле, и по ее итогам станет ясно, насколько быстро и эффективно мы можем двигаться вперед», — заявил Лавров журналистам в Дохе.

Министр отметил, что дипломаты обсудят системные проблемы, возникшие из-за действий предыдущей администрации, которые создавали препятствия для работы российского посольства. В ответ Россия также создавала некомфортные условия для работы американского посольства в Москве.

На предыдущей встрече делегаций в Эр-Рияде 18 февраля обсуждались вопросы безопасности, шаги к нормализации отношений и формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Выборы в США 2024":
Все материалы сюжета (25)


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы
Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период
Правительство пересчитывает стоимость электроэнергии
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес