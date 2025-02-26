Дипломаты России и США 27 февраля встретятся в Стамбуле

Дипломаты высокого уровня из России и США запланировали встречу в Стамбуле на 27 февраля, чтобы обсудить возобновление нормальной деятельности посольств в обеих странах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

«Встреча состоится завтра в Стамбуле, и по ее итогам станет ясно, насколько быстро и эффективно мы можем двигаться вперед», — заявил Лавров журналистам в Дохе.

Министр отметил, что дипломаты обсудят системные проблемы, возникшие из-за действий предыдущей администрации, которые создавали препятствия для работы российского посольства. В ответ Россия также создавала некомфортные условия для работы американского посольства в Москве.

На предыдущей встрече делегаций в Эр-Рияде 18 февраля обсуждались вопросы безопасности, шаги к нормализации отношений и формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях.